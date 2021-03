Marsilio visita la maison di abiti di alta moda Zilli di Cappelle sul Tavo: "Realtà di cui essere orgogliosi"

"Una realtà di cui essere orgogliosi in Abruzzo".

Questo quanto dice il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, dopo aver fatto visita alla maison di abiti di alta moda Zilli di Cappelle sul Tavo.

Un'azienda della famiglia Schimel che è proprietaria del marchio e che ha deciso di insediare uno stabilimento di produzione per i suoi abiti di lusso per uomo.

"I progetti sono ancora molti" fa sapere Marsilio, "per questa azienda in continua crescita. Non possiamo che essere felici che abbiano scelto la nostra terra per queste altissime ambizioni".