Corneli (Federmanager) su scomparsa Marcotullio: "Perdiamo un manager storico"

«Se ne va una guida che ha fatto la storia imprenditoriale d’Abruzzo e del made in Italy nel mondo».

Commenta così Florio Corneli, presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, la scomparsa di Lucio Marcotullio, fondatore della Roman Style Brioni.

Marcotullio ha portato con la Roman Style Brioni ha portato nel mondo l'alta sartoria italiana e un modello nato e diventato grande sulle colline vestine, riferimento per la comunità, oltreché per il comparto, per i suoi ruoli di presidente di Confindustria e di sindaco del comune di Penne che ha rivestito a lungo.

«Perdiamo un manager capace, un vero pioniere», afferma Corneli, «che ha saputo essere una guida per tutti, per i lavoratori e per il territorio, di cui si è messo a servizio, negli anni dedicati a Confindustria. Per Federmanager è stato un importante interlocutore, oltre che un modello, che non si è mai tirato indietro quando c’era necessità di collaborare e promuovere sviluppo e innovazione, argomenti che sono stati sempre la sua priorità e che hanno fatto storia con il marchio di cui è stato il motore. Alla famiglia e alla sua comunità giunga l'abbraccio e il ricordo di Federmanager Abruzzo e Molise».