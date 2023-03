Luciano Di Lorito è il nuovo coordinatore provinciale della Cna Pescara

È Luciano Di Lorito il nuovo coordinatore provinciale della Cna di Pescara.

A designarlo, nei giorni scorsi, è stata la presidenza provinciale della confederazione artigiana, che ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni il direttore uscente Carmine Salce passato a nuovo incarico.

Cinquantuno anni, dipendente della Cna pescarese dal 1995, Di Lorito vanta anche una importante esperienza istituzionale nelle vesti di sindaco di Spoltore. Nel suo lavoro all’interno della Cna, Di Lorito si è occupato, in particolare, di materie legate alla sicurezza sul lavoro e all’ambiente.

«Nel ringraziare anch’io Salce per quanto fatto in questi anni», illustra il neo coordinatore, «mi piace sottolineare l’attenzione crescente che intendo dedicare a quel mondo delle nuove imprese innovative e giovanili, che da sempre sono un punto di forza della realtà di questo territorio. Ma nello stesso tempo voglio rafforzare i legami con il nostro insediamento all’interno di quei settori di cui storicamente siamo stati espressione: artigiani, piccole e micro imprese, commercio di prossimità. E per fare questo punterò al rafforzamento di quei servizi che possono servire da attrattori, e su cui vantiamo già un forte radicamento: credito, ambiente, agenzia per il lavoro, internazionalizzazione, patronato».

Quanto alle relazioni con il resto del mondo associativo delle imprese, Di Lorito promette «di rafforzare ed estendere le intese positive con le altre sigle presenti sul territorio, che già in questi anni ha caratterizzato una gestione condivisa della Camera di Commercio di Chieti-Pescara». Per quel che concerne infine i rapporti con le istituzioni locali, annuncia «un crescente ruolo di stimolo, e quando necessario anche di critica, alle scelte che riguardano più da vicino l’economia, il mondo delle imprese e dei cittadini».