È Luca Bruni (ex manager Alitalia) il nuovo direttore generale dell'aeroporto d'Abruzzo

Dopo più di un anno di assenza l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara ha un nuovo direttore generale: è Luca Bruni.

Bruni va a coprire il vuoto che si era creato dal mese di luglio del 2022 quando terminò l'esperienza di Luca Ciarlini.

«Con la delibera del CdA di venerdì giunge finalmente a conclusione l’iter per l’individuazione del nuovo direttore generale e accountable manager di Abruzzo Airport», commenta il vicepresidente della Saga, Alessandro D'Alonzo che si è occupato della ricerca tramite un'agenzia di lavoro.

Che poi aggiunge: «Non è stata certamente una procedura semplice, ma è evidente che il mandato assegnatomi dal CdA si è rivelato un successo. Infatti, tramite ricerche di mercato, sono pervenute ben 260 candidature, che sono state poi sottoposte al vaglio e alla cernita di una società specializzata in materia. Alla luce delle risultanze, abbiamo quindi avuto la possibilità di poter avere un parterre dei migliori professionisti italiani e, pertanto, la scelta è ricaduta sulla figura di Luca Bruni già dirigente d’industria nelle linee aeree Osm Aviation/Norwegian, Air Italy, Volotea e precedentemente manager Alitalia, il quale ha accettato di buon grado nella giornata di domenica 22 ottobre. Con l’individuazione di questa figura festeggiamo l’anno dei numeri record, con una proiezione di 800.000 passeggeri per il 2023! Siamo inoltre sicuri che ora sapremo affrontare al meglio le nuove sfide che ci si porranno davanti, a iniziare dal cantiere dell’allungamento della pista che vedrà la posa della prima pietra entro il prossimo mese. Da tutto il CdA un grande in bocca al lupo a Bruni e un ringraziamento particolare va al presidente Marsilio e al direttore generale della Regione Abruzzo, Antonio Sorgi, sempre attenti alle esigenze del nostro scalo».