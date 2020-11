Rider fermato a Pescara durante una consegna, Confartigianato: "Non ci sono limiti d'orario per le consegne"

Confartigianato chiarisce e ribadisce la questione relativa alle consegne a domicilio per bar, ristoranti ed affini. L'associazione di categoria, infatti, interviene dopo che un rider è stato fermato dalle forze dell'ordine per un controllo, sostenendo che non fosse consentito circolare oltre un dato orario.

Confartigianato spiega che il decreto del Governo è chiaro nello stabilire che non ci sono limiti per l'orario delle consegne a domicilio, norma peraltro valida anche nelle zone arancioni e dunque da domani in Abruzzo sarà possibile continuare a consegnare gli ordini anche dopo le 22. La consegna d'asporto sarà possibile sempre entro le 22 se svolta sul posto, rispettando il decreto sul coprifuoco fissato dalle 22 alle 5 del mattino.

Inoltre, l'associazione degli artigiani ricorda che le attività come acconciatori, estetisti, lavanderie e tutti coloro che operano nel settore della persona sono attività artigianali e dunque potranno rimanere aperte dentro i centri commerciali al pari di farmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.