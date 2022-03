La proposta di Confcommercio: "Subito una legge regionale con incentivi che invoglino a riabitare i nostri borghi"

«La rigenerazione dei borghi è fondamentale per il rilancio economico dell'entroterra, subito una legge regionale con incentivi che invoglino a riabitarli».

La proposta è di Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara.

«Come Confcommercio Pescara», evidenzia Padovano, «stiamo puntando molto sul rilancio dei comuni dell’entroterra che costituiscono l’ultimo baluardo contro la desertificazione dei territori. Si tratta nella gran parte dei casi di borghi meravigliosi che necessitano di interventi di rigenerazione urbana che possano divenire un volano di rivitalizzazione economica, rafforzamento della coesione sociale e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale che li caratterizza».

Questa l'idea dell'associazione di categoria: «In sintesi occorre creare le condizioni per ricreare un contesto urbano vitale e accogliente attraverso progetti innovativi che coinvolgano la comunità locale. Progetti che possano nuovamente incentivare lo sviluppo delle imprese e supportare la creazione di un terziario inteso come mix di commercio, turismo, servizi, artigianato e cultura che renda concretamente attrattivi i nostri borghi. In tale ottica, oltre ad intercettare ed utilizzare al meglio i fondi ad hoc previsti dal Pnrr, occorre una legge regionale organica che preveda incentivi per gli alberghi diffusi, investimenti per garantire la transizione al digitale anche mediante interventi per la formazione ad imprese e cittadini, sostegni per l’insediamento e lo sviluppo di attività commerciali e per l’avvio di progetti per l’accoglienza turistica».

Su tali argomenti Confcommercio ha organizzato un convegno dal titolo “Rigenerazione dei borghi e neopopolamento” che si terrà il prossimo 13 aprile nella sala consiliare del Comune di Penne al quale parteciperanno importanti relatori. «Sarà l’occasione per fare il punto sulle progettualità già in campo per il rilancio dei borghi e per stimolare ulteriori provvedimenti che possano favorire lo sviluppo del nostro bellissimo entroterra», conclude Padovano.