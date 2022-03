Le aziende abruzzesi esplorano nuovi mercati: firmata la convenzione fra Regione e camera di commercio italiana a Dubai

Le aziende abruzzesi si aprono a nuovi mercati esplorando le grandi potenzialità offerte dal Medioriente e dall'Asia. È questo l'obiettivo della convenzione firmata dalla Regione Abruzzo e dalla camera di commercio italiana a Dubai che conclude ufficialmente la missione abruzzese all'expo 2020. Per un anno, le imprese avranno assistenza completa per trovare nuove opportunità di business in queste aree commerciali. L'assessore regionale Daniele D'Amario ha spiegato che l'expo è stata una grande occasione per mettere in pratica una precisa strategia concordata già da tempo con le camere di commercio e imprese abruzzesi:

"A Dubai, siamo convinti, le imprese possono trovare la necessaria assistenza tecnica e logistica per arrivare ai mercati asiatici, colmando in questo modo un gap storico testimoniato dal quel 5% del nostro export sui quei mercati. Da qui il lavoro comune portato avanti insieme con le camere di commercio e Abruzzo Sviluppo, grazie al quale abbiamo individuato questa soluzione". Le altre regioni che hanno firmato la convenzione con la camera di commercio italiana a Dubai sono Lazio, Veneto, Sicilia e Calabria. Ricordiamo che complessivamente sono state tre le missioni istituzionali abruzzesi durante l'expo: la prima ha visto la partecipazione del presidente della Regione Marsilio che, assieme alla delegazione, ha incontrato diversi rappresentanti del governo e delle istituzioni emiratine, la seconda invece è stata incentrata sulle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.