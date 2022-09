Dalla Regione Abruzzo risorse per finanziare contratti di apprendistato delle imprese

Risorse per finanziare contratti di apprendistato delle imprese.

Sono quelle che mette a disposizione la Regione Abruzzo che torna a finanziare l'apprendistato professionalizzante.

Da oggi, infatti, le aziende possono presentare istanza per ottenere risorse economiche per finanziare la formazione esterna dell’apprendista appena assunto.

«Si tratta di una misura importante», evidenzia l’assessore alla Formazione e al Lavoro, Pietro Quaresimale, «molto attesa dalle aziende abruzzesi, che siamo stati costretti a sospendere due anni fa per carenza di risorse economiche. Abbiamo lavorato per trovare queste risorse ed ora riattiviamo una misura che crea occupazione vera e dà un aiuto concreto a quelle imprese che voglio crescere investendo sulle risorse umane. La quota messa a disposizione è di poco superiore alle 400 mila euro ma è solo il primo impegno per impieghi successivi di altre risorse derivanti da economie o da fondi nazionali e comunitari. Su questo punto siamo fiduciosi, l’importante era ripartire per dare non solo un segnale alle imprese ma anche ai giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro mediante l’apprendistato».

Dalla Regione chiariscono che è importante precisare che per gli apprendisti assunti da oggi sussiste per i datori di lavoro l’obbligo di iscrivere il proprio apprendista alla formazione esterna, conferendo delega, tramite lo sportello digitale della Regione Abruzzo, a uno degli organismi di formazione accreditati e presenti sul “Catalogo”, pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it, scelto liberamente e di comune accordo con lo stesso apprendista. Tutta la gestione delle istanze è fatta sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it).