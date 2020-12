Al via i lavori di pavimentazione delle banchine nord e sud del porto di Pescara. L’intervento, con un investimento di 511mila euro circa, riguarda il rifacimento delle pavimentazioni esistenti, in particolare delle asfaltature e dei lastricati in pietra, con il ripristino delle opere accessorie (bitte, cordoli, dissuasori).

“Siamo arrivati al 70% delle opere programmate che riqualificano le banchine nord e sud, in particolare quest’ultima dove viene anche posizionato il locale per i pescatori in attesa di imbarco - dice Riccardo Padovano, componente del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale - Sono orgoglioso di rappresentare la città di Pescara all’interno dell’Autorità di sistema portuale in cui credo ci siano tutte le condizioni favorevoli per valorizzare sempre più la nostra portualità e per far sì che il nostro porto torni a gioire come in passato”.

Il progetto comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine nord e sud del bacino di Pescara, la costruzione di una struttura per i pescatori e di una pensilina per i “retieri”, cioè gli addetti alla riparazione delle reti da pesca. Inoltre si prevedono la fornitura e l’installazione di parabordi d’ormeggio in gomma, oltre alla costruzione di due blocchi per i servizi igienici, nella sponda nord e nella sponda sud, e la costruzione di un impianto per la raccolta, il trattamento e il conferimento nella fognatura delle acque reflue di lavaggio del pescato delle banchine nord e sud. I lavori si concluderanno entro gennaio 2021.