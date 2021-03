Stanziato il finanziamento per il recupero del centro storico di Collecorvino

In programma il rifacimento dell’ex caserma dei carabinieri, dell’ex mattatoio e dell’ex farmacia comunale con la biblioteca e il giardino di via Principe di Piemonte. Parla il sindaco Antonio Zaffiri

Il sindaco di Collecorvino, Antonio Zaffiri, ha annunciato le importanti risorse economiche in arrivo per il paese, con un finanziamento di due milioni e mezzo di euro stanziato dal ministero dell’interno per il recupero del centro storico. In programma il rifacilmento dell’ex caserma dei carabinieri, dell’ex mattatoio e dell’ex farmacia comunale con la biblioteca e il giardino di via Principe di Piemonte.

Quest’ultimo sarà il primo intervento a partire, disponendo già del progetto esecutivo cantierabile; negli altri due casi, invece, è già stata avviata la progettazione. “In tale maniera - ha affermato Zaffiri - sarà possibile recuperare tre spazi strategici e fondamentali per la vitalità del centro storico del nostro paese”.