Latte e prezzo 'salva stalle', ok di Imprudente a un tavolo di filiera per recepire il protocollo nazionale

Coldiretti Abruzzo interviene sul protocollo di intesa relativo al "prezzo salva stalle", firmato a livello nazionale, definendolo “un importante traguardo con conseguenze positive anche sulla situazione abruzzese del settore lattiero-caseario che sta pagando la crisi collegata all’emergenza sanitaria ed è fortemente penalizzato dall’aumento dei costi di gestione tra cui mangimi, carburante ed energia”.

Ieri, nel corso di un incontro tra il direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Danilo Merz e l’assessore regionale alle politiche agricole Emanuele Imprudente, quest’ultimo si è impegnato a convocare un tavolo di filiera con tutte le imprese acquirenti e la grande distribuzione organizzata per trasferire a livello regionale quanto definito a livello nazionale.

“La stabilità della rete zootecnica ha un’importanza economica, sociale e ambientale – dice Coldiretti in una nota – Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate”.