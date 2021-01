Laboratori on line per conoscere il mercato del Nord-Europa con il progetto Your First Eures Job rivolto ai giovani

Si chiama Your First Eures Job ed è il progetto gestito in Italia dalla rete Eurodesk Italy, da Anpal e dal coordinamento nazionale Eures che arriva anche in Abruzzo.

Il progetto Your First Eures Job vuole essere uno strumento di supporto ai giovani che desiderano svolgere un’esperienza lavorativa all’estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo.

Previsti laboratori on line, parteciperà anche la Rete Eures Abruzzo con il consulente Jean Pierre Ndayambaje. (jp.ndayambaje@regione.abruzzo.it), lunedì 25 e mercoledì 27 gennaio dalle ore 15 alle 17 sulle varie possibilità di mobilità lavorativa all’interno dei Paesi Ue e in Norvegia e Islanda da parte dei giovani abruzzesi che abbiano intenzione di fare un’esperienza lavorativa fuori dai confini nazionali.

Ogni laboratorio è formato da due sessioni on line della durata di circa 2 ore ciascuna:

la prima sessione è dedicata a un’attività di conoscenza dei partecipanti e ad una prima analisi delle competenze possedute;

la seconda sarà focalizzata sulla parte che riguarda i margini e la capacità di crescita del giovane in ambito lavorativo e sulla simulazione di registrazione alla piattaforma Your First Eures Job.

Per partecipare ai laboratori bisogna essere residenti in Abruzzo, avere un’età dai 18 ai 35 anni e dare disponibilità a partecipare ad entrambi i laboratori. Le iscrizioni per partecipare ai laboratori on line si raccolgono a questo indirizzo: https://www.eurodesk.it/yfej-abruzzo, mentre maggiori informazioni sul progetto e sugli ambiti lavorativi interessati dall’intervento si possono reperire a questo indirizzo: https://www.eurodesk.it/yfej.