La Regione pubblica due avvisi per lo sviluppo economico, 67 milioni di euro per le piccole e medie imprese

Sono due i bandi pubblicati dal dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo, nell'ambito dell'obiettivo di Policy 1 del piano regionale Fesr Abruzzo 2021-2027 che mette a disposizione delle piccole e media imprese 67 milioni di euro.

I due bandi, il primo da 40 milioni di euro e il secondo da 27 milioni di euro, sono cantierabili nel 2023 e si riferiscono ai seguenti interventi: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione delle imprese; Sostegno a progetti di ricerca e innovazione delle imprese afferenti ai domini tecnologici della strategia regionale di specializzazione intelligente Ris3 Abruzzo 21-27.

I due avvisi sono stati presentati a Pescara, nella sede di Fira Station dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, dell’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, del presidente della Fira, Giacomo D’Ignazio, e dell’amministratore delegato della Fira, Stefano Cianciotta.

«Solo per questi due avvisi», spiega Marsilio, «mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese quasi 70 milioni di euro, cifra considerevole che va ad aggiungersi ai 16 milioni di euro dell’Fse Plus, già previsti nell’ambito della formazione e dell’alta formazione. Entro l’anno sarà pubblicato anche il bando relativo alla grande ricerca e rivolto alle Università e ai centri di ricerca. Poi ci saranno anche altri bandi per sociale ed energia. In sostanza a metà del primo anno di programmazione delle attività, dopo l’approvazione dei programmi operativi regionali, la Regione è riuscita a mettere in campo più del 10 per cento delle somme a disposizione sul ciclo di sette anni. Infatti le risorse complessive dei fondi Fesr ed Fse, destinate all’Abruzzo nel periodo 21-27, ammontano ad 1 miliardo 80 milioni di euro. Per il finanziamento o il cofinanziamento di queste misure stiamo utilizzando fondi provenienti dal bilancio regionale. Mi piace sottolinearlo poiché soprattutto da parte delle Regioni meridionali si registra una sorta di stallo in attesa che il Governo ripartisca i fondi di sviluppo e coesione e consenta di usare le risorse Fsc non per realizzare direttamente opere e iniziative ma di utilizzarli per coprire la parte di cofinanziamento che spetta alle Regioni. Noi non abbiamo voluto attendere ancora per mettere subito le risorse a disposizione del sistema imprenditoriale».

«L’obiettivo del primo dei due avvisi», precisa l’assessore D’Amario, «è quello di rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l’impresa o per il mercato, l’innovazione dei processi produttivi, nonché l’implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, nell’attuale situazione di crisi finanziaria e/o produttiva. La finalità del secondo bando – ha continuato – è, invece, di accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione delle Pmi, le cui ricadute tecnologiche dirette siano a beneficio delle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio regionale. Ma non ci fermiamo qui visto che, entro fine anno, pubblicheremo anche un bando da 80 milioni di euro, dedicato al mondo delle Università e dei Centri di ricerca. Intanto, – ha sottolineato – al momento, ci sono questi due Avvisi che, al di là dei 67 milioni di euro di finanziamento complessivi, potrebbero generare investimenti privati tali da avere ricadute sul territorio pari a non meno di 100 milioni di euro».

L’apertura dello sportello telematico per il primo intervento è prevista dal 12 settembre al 12 ottobre 2023 mentre quella per il secondo intervento potrà avere luogo dal 19 settembre al 19 ottobre 2023.