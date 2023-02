Joseph Balerna con la sua idea di comunità energetica sostenibile vince Start Impresa di Confindustria Chieti-Pescara [FOTO]

Confindustria Chieti Pescara premia Joseph Balerna con la sua idea di comunità energetica sostenibile per la dodicesima edizione del concorso Start Impresa.

Balerna, nato in Canada da una famiglia italiana che è ritornata in Italia nel 1967, ha studiato a Chieti e dopo la maturità scientifica è entrato in Accademia Aeronautica.

È restato in Aeronautica Militare per quasi 38 anni.

Ora in pensione, vanta anche una lunga esperienza nella gestione dell'azienda agricola di famiglia per la coltivazione di grano, olio e uva. Balerna, testa in aria, cuore e mani sulla terra, si definisce “diversamente giovane” ed è lui il vincitore della dodicesima edizione di Start Impresa, il corso gratuito di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, che premia le migliori idee e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto d’impresa.

Cev Foro srl, (Comunità energetica di Valle Foro) è un progetto su un tema di grande attualità: nasce dalla necessità di trasferire calore dai mesi estivi a quelli invernali, accumulare energia agendo con l'ambiente e a favore del territorio. Produrrà pellet di classe A1 (ecologico e sostenibile), destinato all'utilizzo in un territorio indicativamente entro i 30 chilometri da Pretoro. Il piano di produzione prevede l'acquisto di un'infrastruttura già esistente, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto di produzione di pellet. L'innovazione consiste nell'intersezione di due classi di energia rinnovabile: biomasse (cippato da legno di faggio) e solare, attraverso una integrazione delle due classi che riguarda gli aspetti progettuali, produttivi e organizzativi. Alfa e omega del suo progetto sono la sorgente del fiume Foro e il bosco, per un territorio eco-sostenibile. Il suo business plan ha pienamente convinto la giuria per valutare l’ultima prova, il discorso di presentazione dei progetti finalisti, del corso-concorso confindustriale cui si erano candidati a settembre scorso oltre quaranta aspiranti imprenditori.

Il premio di 2mila euro, messo a disposizione dallo sponsor principale Proger Spa, è stato consegnato dal suo presidente Umberto Sgambati, il quale ha tributato anche alla neo imprenditrice finalista Regina Nardini il premio speciale “Sonia Pantoli”, offerto sempre da Proger Spa, dell’importo di mille euro, dedicato alla giovane e brillante collega scomparsa. Il progetto d’impresa è “Regina Nardini Shoes”. Un brand di scarpe, di lusso e personalizzate per rendere le donne uniche e speciali come ogni donna vuole sentirsi. Passione, studio e creatività che l’imprenditrice ha voluto riversare in un prodotto-gioiello che faccia sognare, arrivando a ogni potenziale cliente grazie all’e-commerce e a un servizio di consulenza ad hoc. Abbracciano settori diversi ma tutti di grande attualità i restanti progetti finalisti, che hanno ricevuto gli altri premi previsti dal Concorso, consistenti in servizi di pubblicità, segreteria, consulenze e corsi di formazione gratuiti messi a disposizione da Confindustria Chieti Pescara, Secretel Service srl, Innovalley, Radio ISAV, Uppo e Luca La Mesa.

Mariano D'Amico, con il suo 3Dtutto vuole essere parte del cambiamento in atto nella società contemporanea, propone di utilizzare sé stessi e i propri bisogni per aiutarsi collettivamente. Come? Ha inventato un e-commerce interattivo e autogenerativo dove gli utenti possono acquistare ricambi e prodotti ad alto livello di personalizzazione, stampati in 3D con materiali di recupero con un impatto positivo sull'ambiente. I consumatori diventano anche partecipi del progetto grazie alle possibilità abilitate dalla tecnologia blockchain. Il know how di background comprende 12 anni nei settori dell’ingegneria meccanica-elettronica-energetica-termodinamica, ricerca e sviluppo tecnologico, automotive, robotica, tecnologie additive, informatica e scansione 3D. A lui è andato il premio del partner Uppo.

Federico Evangelista ha presentato la startup IoT Gym, che si propone di risolvere un problema comune nel settore del fitness: l'alto costo dell'aggiornamento dei macchinari delle palestre. Secondo una ricerca fatta da Club Industry e EuropeActive l'utilizzo delle app fitness e dei fitness tracker è quintuplicato dal 2016 ad oggi, e sembra che questo trend si destinato a crescer; inoltre, gli appassionati di fitness sono sempre più interessati a tracciare i loro progressi. IoT GYM propone un servizio innovativo business to business alle palestre, basato sull'Internet of Things (IoT): installando sensori sugli attrezzi presenti all'interno delle palestre, e rendendoli "smart", gli utenti potranno utilizzare il proprio smartphone e un'applicazione dedicata per collegarsi agli attrezzi con i sensori installati. In questo modo, gli attrezzi registreranno e invieranno in tempo reale i dati relativi all'allenamento dell'utente. È stato premiato con 6 mesi di mentorship offerta da Confindustria Chieti Pescara.

Simone Giancaspero ha presentato Studio Skuma: la sostenibilità è una enorme sfida per le imprese di oggi, ma solo poche aziende hanno il know how per affrontarla. Studio Skuma svilupperà attività di ricerca progettuale con le università e costruirà una solida rete di partnership con le maestranze locali. Gli investimenti del gruppo di consulenti, portano allo sviluppo di una economia distribuita sul territorio, promozione della cultura del progetto sostenibile ed inclusivo e costante miglioria dell'offerta proposta ai propri clienti. Un progetto che unisce servizi, design, ingegneria, antropologia e informatica. Questo progetto ha ricevuto in premio 3 mesi di segreteria virtuale offerti da Secretel Service srl.

Vivo Adriatic Summer Emotions, del ventenne Valerio Verrigni si inserisce nel settore turismo: fornirà nella stagione estiva attività che regalano emozioni forti, uniche ed indimenticabili a pochi passi dalle destinazioni turistiche più amate della nostra costa. Tra le tante e diverse tipologie di attività: il Parasailing, il Fly Fishing, il Banana boat, il wakeboard, lo sci nautico e tour turistici su imbarcazioni ecosostenibili. Il tutto con tante attrezzature diverse a seconda delle necessità specifiche di ogni turista. Obiettivo favorire l’attrattività del nostro Abruzzo. Per supportare la realizzazione della sua idea, è stato premiato sia da Luca La Mesa con servizi gratuiti di alta formazione, sia da Radio Isav con 6 mesi di spot promozionali.

Molto apprezzata da tutti i finalisti di Start Impresa, inoltre, l’importante opportunità che Start Impresa offre per finanziare e mettere a terra le proprie attività, con il pre-screening per l’accesso ai fondi di investimento Invitalia di Innovalley e con un colloquio con i referenti di Venture Capital BHeroes.

«Progetti ben presentati e ricchi di contenuti hanno caratterizzato questa giornata finale», dice Paolo De Grandis, presidente della sezione Servizi Innovativi dell’associazione degli industriali di Chieti Pescara, «tutto ciò ci conferma il grande lavoro di squadra delle imprese coinvolte nel progetto che affiancano i nostri corsisti e ci spingono a continuare in questa iniziativa e favorire l’autoimprenditorialità nel nostro territorio». Paolo Campana, vicepresidente Confindustria Chieti Pescara e referente del progetto ha aggiunto: «Start Impresa ha un piano di studi all’avanguardia suddiviso in moduli didattici e arricchito da testimonianze di successo e approfondimenti formativi. Il tutto supportato da una piattaforma di e-learning sulla quale reperire documentazione, esercitazioni e video lezioni da consultare in qualunque momento e da qualunque dispositivo, in completa sicurezza. L’interazione continua tra docenti e discenti è il fiore all’occhiello di questo percorso».

«In un periodo di crisi globale e di stretta al credito», commenta il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, «Confindustria ha attivato e sviluppato questo percorso per dare l’opportunità a giovani e meno giovani che abbiano idee imprenditoriali di formarsi e confrontarsi con imprenditori di lungo corso e di vasta esperienza del Sistema Confindustria».