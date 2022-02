Istituti di vigilanza e cooperative, la denuncia dell'Ugl Abruzzo: "La nuova giungla"

È fortemente preoccupato il sindacato Ugl Abruzzo per quanto sta avvenendo nel mercato del trattamento valori da parte di alcuni istituti di vigilanza, «che servendosi di cooperative costituite ad ok, minano il mercato anche approfittando dello stato lo stato di bisogno dei lavoratori che vengono sottopagati, con compensi al di sotto della soglia di povertà, come già accertato da diversi tribunali italiani».

«Anche in Abruzzo abbiamo già segnalato alle autorità competenti la problematica», fa sapere la segretaria regionale Gianna De Amicis.

Questo quanto spiega la De Amicis: «Accade che personale in carico alla società di vigilanza venga fatto transitare a una cooperativa creata all’uopo, così si abbassano in maniera artificiosa i costi di produzione, aumentando però gli utili a discapito dei lavoratori e del servizio stesso. Il servizio, come è noto, è regolamentato da precise norme e deve essere eseguito da personale dipendente dell’istituto di vigilanza in possesso di regolare licenza».

Così conclude la De Amicis: «Questo modus operandi di talune società, eludendo la norma, crea un gap sul mercato a danno degli Istituti concorrenti, penalizzando fortemente le aziende committenti che usufruiscono di questo servizio (Poste Italiane, Banche, catene di supermercati ecc…) che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia, potrebbero essere chiamati a risponderne in maniera solidale. La Ugl Abruzzo si augura che vengano presi provvedimenti adeguati e che non si creino ulteriori difficoltà a danno dei lavoratori e delle aziende stesse che operano nel rispetto delle regole, in un momento economico già messo a dura prova dall’evento pandemico e in un territorio come l’Abruzzo già fortemente provato».