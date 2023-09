Aperte le candidature per l'edizione 2023 del premio “Campioni di InnovAzioni”

Per il decimo anno consecutivo torna il premio “Campioni di InnovAzioni”, rivolto a pmi, startup e spinoff universitari con sede legale e operativa in Italia che abbiano i seguenti requisiti: essere soggetti giuridici da almeno tre mesi prima della candidatura; aver ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi all’interno del proprio prodotto, processo o profilo organizzativo. Ci si può candidare fino al 9 ottobre, con partecipazione gratuita. Il regolamento è disponibile QUI, mentre per iscriversi bisogna cliccare QUI.

Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara sottolinea che “questa iniziativa vuole favorire la cultura di impresa e dell’innovazione. Lo farà con due talk il 10 e 11 novembre dedicati a cittadinanza digitale e intelligenza artificiale e con ospiti eccellenti che caratterizzeranno, anche quest’anno, il taglio internazionale che dall’anno scorso abbiamo voluto dare alla manifestazione. La Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale ci porta a fare delle riflessioni. Ci sono grandi manovre in atto ovunque nel mondo per creare campioni nazionali. Chi governerà l’AI governerà il mondo, dunque dobbiamo puntare ad un’Europa sovrana sull’intelligenza artificiale e sui dati”.

L’amministrazione comunale di Pescara offrirà un proprio Premio durante la due giorni di novembre. InnovAzioni gode del patrocinio del Comune di Pescara, di Camera di Commercio Chieti Pescara e di Fira ed è un format di successo grazie a un’ampia rete di collaborazioni con istituzioni, università, e con le aziende del territorio e le multinazionali che credono nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economi.

Paolo De Grandis, presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara aggiunge che “le imprese sono nel mezzo di una doppia transizione, verde e digitale: sono due driver che indirizzano sia gli investimenti che la competitività, tra loro strettamente connessi. Il coinvolgimento delle pmi nei processi di innovazione, lo sviluppo di competenze, gli investimenti in tecnologie 4.0, la creazione di una cultura digitale restano priorità da affrontare. Per questo la Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori, ogni anno porta avanti progetti come InnovAzioni, e non solo, per promuovere continuamente le novità, diffondere le idee di giovani talenti, far conoscere nuove startup, creare contaminazioni positive e dare la possibilità a tutte le imprese che vorranno partecipare, di mostrare le loro eccellenze”.