Torna, per la quarta edizione, 'IoRiparto Lab': si parlerà di digital divide

Venerdì 6 novembre alle 10 torna per la sua quarta edizione IoRiparto Lab, l’osservatorio entra nel campo della tecnologia, dagli aspetti tecnici alle potenzialità della rete, dal pubblico al privato, con focus sul divario tecnologico in Abruzzo. Tema portante del nuovo Lab sarà “Digital Abruzzo, Includi ed impera”. Appuntamento in diretta streaming su Ioriparto.it con:

300 secondi per argomentare il proprio topic

una sala di ritrovo live, l’Oiko bar, dove i relatori possono socializzare a distanza

un Quaderno che lascia aperti spunti di riflessione sugli argomenti trattati

Saranno presenti ospiti di grande rilevanza anche per questo quarto appuntamento: tra questi, Filippo Spiezia, fondatore di Digital design days, Nicola Falasca, fondatore di Digital valley, personalità in collegamento da Google e Philips e numerosi sindaci in rappresentanza delle istituzioni.