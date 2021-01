Completati gli interventi di ristrutturazione in parte dei quartieri Ater di Pescara [FOTO]

Completati gli interventi di ristrutturazione in parte dei quartieri Ater di Pescara per un importo complessivo di 3.649.476 euro. Lo ha ufficializzato il presidente Lattanzio, parlando di “un’autentica boccata d’ossigeno che ci ha permesso di restituire vivibilità e decoro a molte palazzine storiche. Ora partirà un nuovo lotto di opere e progetti per i quartieri ex Gescal, via Aldo Moro e San Donato”.

In particolare è stato completato il restyling dell’intero complesso edilizio di via Salaria Vecchia con il rifacimento delle facciate, la riqualificazione e l'adeguamento energetico degli alloggi. Poi sono stati terminati gli interventi di ristrutturazione delle facciate sul fabbricato in via Basento 52.

Infine ci sono i lavori di ristrutturazione edilizia di parte dell’intero complesso di via Caduti per Servizio, con interventi sulle facciate, sulle coperture e sui terrazzi e sostituzione di parte degli infissi, al fine di eliminare i problemi di infiltrazione e di pericolosità esterna.