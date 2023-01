Pescara è la città con l'inflazione media più alta del centrosud (isole escluse), l'analisi dell'Unione nazionale consumatori

Escludendo le isole la città di Pescara è quella dove l'inflazione è più alta.

A dirlo è la classifica stilata dall'Unione nazionale consumatori (Unc) su tutte le città e le regioni più care d'Italia del 2022, in termini di aumento del costo della vita.

Come riferisce l'Adnkronos, si tratta di uno studio basato sull'inflazione media non su quella tendenziale, che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2022 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2021.

In testa alle città che nel 2022 registrano i maggiori rincari si pone Bolzano, dove l'inflazione media pari a +9,7% comporta per una famiglia una spesa aggiuntiva, rispetto al 2021, pari a 2.578 euro. Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi del 9,3%, ha determinato un incremento di spesa annuo pari a 2.434 euro per una famiglia media. Medaglia di bronzo per Bologna, dove il +9% ha generato nel 2022 una spesa supplementare pari in media a 2.245 euro a famiglia. Al quarto posto Forlì e Cesena (+9,2%, +2223 euro), poi Milano (+8,1%, +2199 euro), Piacenza (+9,1%, 2199 euro), in settima posizione Ravenna (+9%, +2175 euro). Seguono Brescia (+8,2%, +2162 euro) e Varese (+8,1%, +2136 euro). Chiude la top ten Verona (+9%, +2095 euro).

Catania è la città con l'inflazione media più alta d'Italia, +10,3% e al primo posto tra le città del Mezzogiorno in termini di spesa con +2045 euro rispetto al 2021 (12° posto in Italia), qui però il costo della vita è più basso rispetto al nord. Per il solo sud, ossia senza le isole, vince Pescara con un costo addizionale di 1.789 euro in più rispetto al 2021 (+8,8%). Perugia è la prima del centro Italia quanto a spesa aggiuntiva, +2.045 euro (+8,9%). La città più virtuosa è Campobasso, con un'inflazione del 7,5% e una spesa per una famiglia tipo che sale "solo" di 1373 euro.