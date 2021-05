Positivo il primo incontro dei sindacati con l'assessore Verì per la questione della sicurezza sul lavoro

Esito positivo e avvio di un dialogo costruttivo fra sindacati e Regione per la questione della sicurezza sul lavoro. Lo hanno fatto sapere i sindacati Cgil, Cisl e Uil a margine dell'incontro avvenuto venerdì 28 maggio con l'assessore regionale Verì durante il presidio che si è tenuto davanti alla sede dell'assessorato di Pescara.

L'obiettivo era quello di accendere i riflettori sulla questione degli infortuni, dei morti e della sicurezza sul lavoro per avviare una riflessione costruttiva e interventi da parte delle istituzioni come spiegano i sindacati:

"La Regione con il suo compito di coordinamento territoriale deve essere soggetto promotore di un patto per la salute e la sicurezza. Cgil, Cisl e Uil, hanno ribadito la necessità che si riattivi il tavolo di coordinamento previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 81/08 , si operi sulla costruzione di un'unica banca dati tra Inail Asl e Ispettorato del Lavoro, si migliori in intervenga in termini operativi e di coordinamento sulla formazione, si agisca per superare la carenza di organici"

L'assessore si è impegnata entro il mese di giugno a riconvocare il comitato regionale di coordinamento su salute e sicurezza avviando anche una ricognizione sul miglioramento degli interventi formativi, con collegamento delle banche dati sul personale, e per questo i sindacati si sono detti fiduciosi sugli impegni presi dalla Verì ribadendo la necessità di continuare la mobilitazione a sostegno di una vero e proprio patto per la salute e la sicurezza sia nazionale che regionale e di mantenere alta l’attenzione sul fronte della prevenzione e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.