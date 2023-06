Incontro fra Confindustria, imprese e studenti per discutere della trasformazione digitale

Con l'incontro "Dall'intelligenza artificiale al Change Management. Cambiamento come opportunità" il percorso formativo di Confindustria che ha visto insieme imprese e studenti sui temi della trasformazione digitale, con oltre 150 partecipanti in presenza e on line.

Quattro in tutto gli incontri denominati “Digital Talk” rivolti alle imprese ma anche agli studenti e alle studentesse dell’università d’Annunzio di Chieti Pescara degli Its (Istituti Tecnici Superiori) Its Mo.St. - Academy per la mobilità sostenibile nel trasporto delle persone e delle Merci - Its Academy sistema meccanica & informatica. Questo percorso sulla cultura digitale ha voluto approfondire modelli, metodi e strumenti della trasformazione digitale come spiega Paolo De Grandis, presidente della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara:

“Oggi la sfida della trasformazione digitale è una priorità in tutte le aziende, nessuna può considerarsi esclusa. Il Pnrr prevede la digitalizzazione all’interno della prima missione, mettendo a disposizione poco meno di 50 miliardi di euro per modernizzare il Paese. Mancano però le persone che possano governare con specifiche competenze questa rivoluzione. Per rispondere a questa sfida Confindustria Chieti Pescara con il comitato piccola industria e la sezione servizi Innovativi e il patrocinio di Itaisha voluto impegnarsi per sviluppare consapevolezza nelle giovani generazioni e allo stesso tempo competenze e skills immediatamente spendibili per le imprese.”

Alessandro Addari, presidente comitato piccola industria Confindustria Chieti Pescara ha aggiunto:

“Un percorso gratuito, come nello spirito della nostra associazione datoriale, che ha tra i propri obiettivi quello dello sviluppo della cultura di impresa e dell’orientamento delle nuove generazioni verso le opportunità offerte dal mercato del lavoro. Abbiamo riscontrato grande interesse soprattutto perché abbiamo approcciato concretamente temi di grande attualità come il ruolo di innovazione e digitalizzazione nell’impresa di oggi per creare un futuro sostenibile, Industria 4.0 e modelli di business per il futuro, Business intelligence e data science per elevare le prestazioni aziendali”.