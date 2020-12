"Io compro sotto casa", Confcommercio presenta all'assessore Cremonese le iniziative per Natale

Confcommercio Pescara ha presentato all'assessore comunale Alfredo Cremonese, le iniziative pensate per il rilancio del commercio cittadino per il periodo di Natale.

All'incontro di questa mattina, martedì 1 dicembre, erano presenti il presidente dell'associazione di categoria, Riccardo Padovano insieme al presidente di Federmoda/Confcommercio Pescara, Enzo D’Ottaviantonio, e al delegato Federmoda per Porta Nuova, Gianni Antonucci.

Il confronto è stato incentrato su alcune iniziative di rilancio del commercio.

Nel ribadire l’apprezzamento per l’allestimento delle luminarie e della gratuità del parcheggio dell’area di risulta in vista del Natale si sono poste le basi per una importante campagna sui media e sui social per invogliare a venire a comprare a Pescara in una sorta di Black Friday posticipato da avviare appena sarà possibile riaprire i negozi. È stata anche presentata all’assessore la campagna avviata da Confcommercio “Io compro sotto casa perché mi sento a casa" che sarà veicolata mediante manifesti e messaggi social.

Questo quanto dichiara Padovano:

«Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessore nell’ascoltare e recepire le istanze della categoria per provare in tutti i modi a rilanciare le vendite natalizie che sono fondamentali per la sopravvivenza delle attività commerciali. Ci auguriamo che si possa riaprire prima del week end dell’Immacolata in modo da dare ancora più forza alle iniziative proposte».

Questo invece quanto aggiunge D’Ottaviantonio:

«In considerazione dell’opportunità concessa dalla legge regionale sulle vendite promozionali abbiamo proposto una sorta di Black Friday posticipato che possa avere come slogan “ti aspettiamo a Pescara per una settimana di sconti da cogliere al volo” che ci auguriamo di poter avviare già dal prossimo week end. Sarebbe un modo per invogliare la gente a venire a Pescara a comprare approfittando degli sconti proposti in vista del Natale».

Gallery