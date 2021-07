Inaugurata la nuova sede di Confartigianato in piazza Garibaldi [FOTO]

Inaugurata giovedì primo luglio la nuova sede di Confartigianato Pescara. La struttura si trova in piazza Garibaldi, è di 330 metri quadrati di superficie con sette uffici, front office con quattro postazioni, sala riunioni, sale formative. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione una nuova casa degli artigiani, dei commercianti e delle piccole e medie imprese cittadine, a pochi passi dalla Regione, dalla camera di commercio e dal museo delle genti d'Abruzzo con il quale ci sarà anche una collaborazione.

All'inaugurazione erano presenti anche il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il Carlo Masci, il presidente il direttore della camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever e Michele De Vita, il segretario generale di Confartigianato nazionale Vincenzo Mamoli e di Mario Vadrucci, nella duplice veste di vicesegretario nazionale e direttore generale del patronato.

Il presidente e direttore di Confartigianato Pescara Giancarlo Di Blasio e Fabrizio Vianale:

"In un momento particolare e delicato per l’economia, Confartigianato Pescara vuole dare un forte segnale di ottimismo a chi nutre timori verso il futuro e rafforzare la sua azione di supporto al tessuto produttivo. La scelta di aprire una nuova sede e il contestuale potenziamento della gamma dei servizi offerti vanno proprio in questa direzione: rappresentare un punto di riferimento per tutte le piccole e medio imprese, cuore pulsante del tessuto economico locale. Non a caso i nuovi locali si trovano nel centro di Pescara, in una zona di uffici e attività commerciali che ha anche un valore storico e simbolico per la città".

L'associazione, ricordano i vertici locali, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al tessuto economico e produttivo in questi mesi difficili, e ora che l'economia sta ripartendo, Confartigianato percorrerà la strada dell'innovazione.