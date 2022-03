Inaugurato a Cepagatti il nuovo spazio Enel Partner, previsti più servizi per i cittadini

È stato inaugurato a Cepagatti il nuovo spazio Enel Partner che garantirà più servizi per i cittadini.

«L’ufficio di via Roma 70 costituisce un punto di riferimento per tutta la città e il personale è pronto a offrire un servizio non solo di qualità, ma anche all’insegna della sicurezza per tutti i clienti e gli operatori», si legge in una nota.

All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Gino Cantò, il responsabile di Enel Energia macro area Centro, Francesco Carelli, il responsabile Enel Energia di Umbria, Abruzzo e Molise, Alessandro Saldicco, insieme all'imprenditore Robert Geambasu di Ro.Ma srl, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce altri Spazi Enel.

L’imprenditore Geambasu ha rafforzato la collaborazione con Enel Energia con l’obiettivo di proporre un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio a cittadini e imprese. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas; informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, vendita di prodotti di efficienza energetica e consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. «Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova iniziativa che rappresenta un’opportunità di sviluppo per il territorio e crea nuova occupazione in settori», osserva il primo cittadino, «quali energia e servizi nei quali la presenza di un interlocutore affidabile e radicato sul territorio è fondamentale, soprattutto in questo momento storico».

«L’apertura del nuovo spazio di Cepagatti», evidenzia Saldicco, «è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando a rafforzare la nostra presenza fisica sul territorio». Lo spazio Enel di Cepagatti è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. All'interno dei negozi, dove si potrà accedere solo se si indossa la mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All'interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.