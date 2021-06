Innovative e digitali: la Rete come occasione per le imprese in rosa

La Rete si pone come occasione preziosa per le imprese in rosa, innovative e digitali. Ieri si è concluso il corso di Cna Impresa Donna Abruzzo, tenuto tutto rigorosamente online e incentrato proprio su questo tema. Soddisfatta Letizia Scastiglia, coordinatrice di Cna Impresa Donna Abruzzo:

«Abbiamo trovato una formula che permettesse, senza spendere una fortuna, di migliorare le performance della propria azienda attraverso il web e gli strumenti che propone, con l’utilizzo del digital marketig, divenuto ormai ormai condizione imprescindibile per acquisire nuovi clienti e fidelizzarli nel tempo. Una strumentazione che oggi si avvale di diversi strumenti a portata di tutti, come i social network: e tutto questo cercando di capire quali siano gli strumenti più adatti alla propria azienda, e come non sprecare risorse inutilmente».

Ricorre invece a una metafora la presidente di Cna Impresa Donna Abruzzo, Luciana Ferrone, per spiegare le ragioni della rinnovata attenzione delle imprenditrici verso la formazione: «Se dai un pesce ad un uomo, lo hai sfamato per un giorno, se gli insegni a pescare lo hai sfamato per tutta la vita. Si può riassumere in questo concetto l’importanza della formazione professionale: la formazione del personale aumenta il valore dell’impresa, migliora l’immagine aziendale, aumenta la motivazione della persona. In un periodo dove l’originalità e l’innovazione dei prodotti hanno durata breve, dove la tecnologia è superata dalla nuova, la qualità e professionalità delle risorse umane rimangono qualcosa di inimitabile, un valore competitivo che permette all’impresa di differenziarsi».