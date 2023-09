Due bandi per sostenere le imprese abruzzesi: 67 i milioni di fondi europei a disposizione

Per le imprese abruzzesi in arrivo 67 milioni di euro grazie ai bandi legati ai fondi europei Feser e Fse. Ad annunciarlo nel corso del convegno “Competitività, innovazione e ricerca: le nuove misure della Regione Abruzzo a sostegno delle imprese” sono stati il presidente Marco Marsilio e il consigliere regionale alle Attività produttive Daniele D'Amario.

“Con questi 67 milioni di euro e gli altri già messi in campo oltre ai bandi di prossima pubblicazione, – ha detto Marsilio – stiamo sopra i 100 milioni complessivi di fondi europei rispetto ai quali già cominciamo a movimentare le prime azioni a beneficio del sistema imprenditoriale abruzzese”.

“Per noi si tratta anche di un impegno importante dal punto di vista economico perché la Regione contribuisce con un 18 per cento di fondi propri – ha sottolineato -. Quindi, su 100 milioni di euro di fondi europei investiti, 18 sono nostri, cioè del bilancio regionale. Tuttavia, non abbiamo voluto attendere la distribuzione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc), nonostante una buona parte di questi fondi possa essere destinata alla copertura di questa voce di bilancio anche per abbassare l’impegno delle Regioni. Abbiamo invece pensato che le criticità legate alla crisi economica e all’inflazione non potessero attendere ancora. Del resto, in passato non abbiamo mai utilizzato i fondi della coesione per cofinanziare i fondi europei. La verità – ha concluso – è che per noi era essenziale mettere subito l’economia abruzzese nelle condizioni di ripartire e rilanciarsi attraverso l’accesso a queste risorse”.

“Questi due bandi rappresentano il punto di partenza di un programma innovativo, all’insegna della semplificazione, velocizzazione e digitalizzazione delle imprese, che può contare su una dotazione economica importante per il comparto produttivo abruzzese”, ha quindi aggiunto D'Amario riferendosi agli avvisi relativi al “Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati” che prevede un finanziamento di 40 milioni e al “Sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai domini tecnologici della strategia regionale di specializzazione Intelligente Ris3 Abruzzo 21-27” su cui se ne investo 27 di milioni. Il loro obiettivo, spiega ancora D'Amario, è quello di rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale attraverso la realizzazione di nuovi prodotti e accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo di imprese esistenti. “Abbiamo lavorato con rapidità e professionalità perché entro fine anno vogliamo uscire con l’elenco delle aziende che si sono aggiudicate i contributi. Abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni per allungare i tempi per le presentazioni che, slittando di una settimana, si chiuderanno rispettivamente il 20 e il 27 ottobre”, a concluso l'assessore.

Il primo bando aprirà alle domande il 12 settembre, il secondo il 19 settembre.