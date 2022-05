Calano di 316 unità le imprese abruzzesi nel primo trimestre 2022: male commercio e agricoltura

In Abruzzo diminusicono di 316 unitàle imprese nel primo trimestre 2022, un dato peggiore rispetto alla media nazionale che rappresenta in termini assoluti un calo dello 0.21%, pari ad 11 volte il decremento nazionale dello 0,02%. A dirlo Aldo Ronci, che ha analizzato i dati relativi al saldo fra le nuove imprese e quelle che hanno cessato l'attività nei primi tre mese dell'anno in corso. L'Abruzzo si posiziona al quartultimo posto nella graduatoria delle regioni italiane, al penultimo posto in quelle del mezzogiorno con i settori del commercio e dell'agricoltura che vanno particolarmente male, il primo soprattutto nel Pescarese con un calo di 80 unità.

"I dati del primo trimestre del 2022 mostrano la fotografia di un sistema imprenditoriale che perde pesantemente imprese soprattutto nel commercio e in agricoltura, che cresce moderatamente nella filiera dell’edilizia e dei servizi a essa collegati (servizi immobiliari e attività tecniche e scientifiche) e che comunque realizza risultati peggiori rispetto a quelli medi nazionali. La fine dell’emergenza Covid e quindi degli effetti dei provvedimenti collegati, la ripresa dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti garantiti dallo Stato, gli incrementi dei prezzi dovuti alla guerra Russia Ucraina produrranno, in particolare in Abruzzo, un ulteriore calo di fatturato, un incremento del rischio di insolvenza e probabili nuove chiusure di attività."

Secondo Ronci, le imprese hanno bisogno a breve di interventi ed azioni straordinarie per dare certezze per il futuro e respiro, mentre a medio e lungo periodo necessitano di provvedimenti che possano migliorare la loro competitività sui mercati nazionali ed esteri. Dai positivi, grazie alla forte spinta per il superbonus 110 e i bonus per le ristrutturazioni, dal settore dell'edilizia e da quello tecnico e scientifico, mentre mostrano timidi segnali di ripresa anche i servizi e l'immobiliare.

