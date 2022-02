"L'imprenditore ideale", consegnati i premi in Provincia a coloro che portano avanti con successo le loro attività

Si è conclusa la quarta edizione del premio "L'imprenditore ideale" con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che si è svolta nalla sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara.

L'evento, contrassegnato dalle storie di noti professionisti che con tanto coraggio e spirito d'abnegazione continuano a portare avanti con successo le loro attività, si è svolto sabato scorso.

Sei coloro che hanno ricevuto il riconoscimento.

L'iniziativa, curata dall'agenzia "Promozione Spettacoli" e dall'associazione Culturale "Ulisse 2000" con il patrocinio dell'amministrazione provinciale, ha riguardato figure di primo piano a livello regionale, e non solo, nei rispettivi settori di competenza come Serafino Menzietti dei centri acustici Maico, Marcello Zaccagnini dell'omonima casa vitivinicola di Bolognano, Angelo Di Nardo dell'istituto di vigilanza "Aquila srl" di Ortona, Federica Chiavaroli delle scuole di recupero Maior di Pescara e Massimo Ranieri della Ecolan, smaltimento rifiuti di Lanciano.

Nella stessa manifestazione è stato consegnato il premio alla carriera a Bruno Di Fabio, pescarese di 95 anni, un vero capostipite nel settore delle vernici. A fare gli onori di casa, tra gli altri, sono stati il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, il sindaco Carlo Masci e il consigliere regionale Guerino Testa, ma anche alcuni premiati degli anni precedenti come Roberto Di Domenico, massimo responsabile della sezione agroalimentare di Confindustria di Pescara, il presidente di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, e gli imprenditori Luca Tosto, Giovanni Furio e Quinto Paluzzi. L'evento, è stato presentato da Paolo Minnucci e dalla modella Aurora Di Ienno.

«Una bella iniziativa che ha fatto luce su alcune eccellenze della nostra imprenditoria», dicono Ottavio De Martinis e Carlo Masci, «una giornata che ha premiato la meritocrazia».