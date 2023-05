Nel palazzo della Provincia l'edizione 2023 de "L'imprenditore Ideale", i nomi dei premiati

Si rinnova a Pescara anche quest'anno l'appuntamento con la premiazione de "L'Imprenditore Ideale".

A curare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è l'agenzia "Promozione Spettacoli" di Montesilvano con il patrocinio della Provincia.

Sabato mattina, in diretta online sul sito cronacheabruzzesi.it a partire dalle ore10:30, la cerimonia di consegna dei preziosi riconoscimenti farà luce su alcuni noti personaggi che da anni continuano a dare lustro alla nostra regione a livello nazionale e internazionale.

Presentati da Paolo Minnucci e Barbara Di Marco, si racconteranno in singolari storie di vita vissute imprenditori affermati. Tra di essi Enrico Marramiero per il settore vitivinicolo, Giuseppe Massullo, titolare della intimo Unigross, Enrico Saquella per il caffè, Luciana Ferrone della L. Transport, Antonio Di Cosimo della Ceteas carrelli elevatori e Alessandro Taccone della Luma, sicurezza e assistenza stradale. A consegnare i premi al merito saranno, tra gli altri, l'economista Pino Mauro, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, l'onorevole Guerino Testa e altre figure dell'economia regionale come Roberto Di Domenico, Luca Tosto, Enio Barbarossa e Andrea Chiavaroli.

«Ospitiamo piacevolmente questa iniziativa per attenzionare persone di grande caratura», spiega il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, «sono professionisti che hanno già ampiamente dimostrato le proprie qualità».