Honda Italia e Metamer insieme per un'energia sempre più green

Accordo all'insegna della sostenibilità ambientale e del welfare aziendale fra Honda Italia e Metamer, due importanti realtà aziendali che hanno il loro core business in Abruzzo.

Metamer, azienda leader in tutto il Paese nella vendita di Gas, Luce e altre soluzioni di Efficienza Energetica, si propone di offrire ai quasi 1000 dipendenti della casa motoristica tariffe agevolate per favorire la transizione verso un modello sempre più green.

Con Honda Italia l’intesa è stata trovata senza alcuna difficoltà: del resto, Honda Italia, che il 13 settembre compirà 50 anni, già dal mese di gennaio ha modificato il contratto di fornitura di energia elettrica passando, grazie a Metamer, a una nuova forma proveniente da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, che azzera l’emissione di CO2 nell’ambiente.

Questo passaggio permetterà a Honda Italia di ridurre le emissioni CO2 di circa 2.300 tonnellate per l’anno 2021 e di proseguire le sue attività volte alla salvaguardia ambientale e all’utilizzo efficiente delle risorse.

Ed è stato proprio questo passaggio a generare la volontà reciproca di estendere la partnership, varando un progetto di welfare aziendale per i dipendenti Honda Italia, ovvero un insieme di iniziative, beni e servizi messi a disposizione dall’impresa come sostegno al reddito per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere del lavoratore.

Ai dipendenti di Honda saranno proposte anche agevolazioni sottoscrivendo forniture di gas e energia elettrica con Metamer, abbattendo ulteriormente le emissioni di Co2. Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer

“I nuovi paradigmi aziendali impongono l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità con il modello di business e con la strategia delle nostre aziende. Per questo motivo da marzo, forniamo al mercato domestico solo energia 100% verde certificata e prodotta da fonti rinnovabili, senza aggravio di costi per i clienti, in coerenza con il nostro percorso di sostenibilità rendicontabile e integrato con il modello di business.

Tale politica ci darà la possibilità di risparmiare ogni anno oltre 11.000 tonnellate di anidride carbonica emessa nell’ambiente senza costi aggiuntivi per nuovi e vecchi clienti. L’accordo di welfare raggiunto con Honda Italia permetterà ai lavoratori non solo di sottoscrivere offerte gas e luce a prezzi competitivi, ma soprattutto ad abbattere consapevolmente circa 790 Kg di co2 ogni anno per ciascuna famiglia. L’impegno di Metamer, che da sempre si contraddistingue per il suo legame con il territorio, andrà sempre più nella direzione della sostenibilità e nella direzione della riduzione delle disuguaglianze rendicontandone volontariamente i risultati sulla base di misurazioni oggettive”.

Marcello Vinciguerra, Managing Director Honda Italia ha aggiunto:

“Oggi stiamo disegnando il nostro futuro con la volontà di intercettare le opportunità in modo dinamico, proprio partendo dalle basi solide della nostra storia. L’obiettivo a cui vogliamo tendere genera motivazione: creare ‘Valore Sostenibile’ per i clienti, per la nostra comunità e per noi Associati. In questo modo Honda Italia assume un ruolo di azienda virtuosa, riconoscendo la centralità dei suoi dipendenti e delle loro esigenze e ponendosi come punto di riferimento per l’occupazione nell’intero territorio regionale”