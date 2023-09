Il gruppo d'acquisto Cappa di Spoltore festeggia i 40 anni con i soci, produttori e fornitori agricoli

Festeggeranno con un grande evento per oltre 250 invitati fra soci, fornitori, collaboratori ed istituzioni del settore i membri del gruppo d'acquisto Cappa, che riunisce i principali professionisti e commercianti del settore

agricolo abruzzese in occasione dei quarant'anni dalla fondazione. Appuntamento 10 settembre alle 12,30 nel locale “La Chiave Bianca” di Miglianico (Chieti).

All'epoca, spiega il presidente Alessandro Sborgia, un piccolo gruppo di commercianti agrari ebbe l’intuizione di unirsi per acquistare tutti insieme quei prodotti che nel settore agricolo diventavano sempre più richiesti ed indispensabili per l’agricoltore e per le aziende agricole. Puntare sulla forza contrattuale dell’essere uniti si rivelò da subito una strategia vincente ed il gruppo, dagli iniziali 9 soci pionieri, ad oggi conta 26 soci tra Abruzzo, Marche e Molise.

Il gruppo ora punta a implementasre nella sua attività anche nuovi obiettivi come il rispetto per l’impatto ambientale, la divulgazione delle emergenti tecnologie produttive nnovative ed il costante dialogo con le istituzioni. Obiettivo ultimo è incentivare la crescita professionale dell’imprenditoria agricola, affinché si concretizzino realtà aziendali strutturate, in grado di accedere a piani di sviluppo regionali, nazionali e comunitari.