Pubblicata la graduatoria dei contributi per i servizi all'infanzia per 11 comuni del Pescarese

Il Comune di Spoltore, capofila dell'ente d’ambito sociale 16, ha pubblicato la graduatoria relativa al bando per “Ampliamento ed estensione servizi per l’infanzia” che prevede contributi economici per gli utenti di 11 comuni del Pescarese, ovvero Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano. L'agevolazione potrà essere utilizzata per vari scopi fra cui i costi della retta dei nidi pubblici e privati accreditati o in via di accreditamento.

L'assessore comunale Roberta Rullo ha aggiunto:

“Il Comune di Spoltore in qualità di Ente guida per il sociale ha presentato domanda di adesione agli interventi approvati dalla Regione Abruzzo: ha ottenuto così i fondi riferiti all’intervento 2019 a favore dell’infanzia”. Il contributo a rimborso delle spese sostenute per iscrizione al nido sarà erogato in favore di 20 famiglie. È possibile consultare la graduatoria sulle pagine istituzionali dei comuni coinvolti"