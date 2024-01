Nasce Gva (Giovani viticoltori abruzzesi) per rispondere alle problematiche del comparto

Nasce l'associazione Gva ovvero i Giovani viticoltori abruzzesi di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

A costituirla, in risposta alle varie problematiche che affliggono il comparto vitivinicolo abruzzese, quattro ragazzi di quattro comuni diversi.

Andrea Centanni 38 anni di Orsogna (presidente), Fabrizio Di Clerico 36 anni di Ortona (vicepresidente), Alessio Soldato 37 anni di Vacri (segretario) e Giovanni Marini 40 anni di Tollo (consigliere).

«Questo disegno associativo sta avendo un assalto di iscrizioni di giovani, residenti in vari comuni abruzzesi», si legge in una nota, «inoltre ai viticoltori over 45 che ci hanno chiesto di aderire, abbiamo dato la possibilità di iscriversi come “soci sostenitori”. Il Gva è presente anche su una pagina Facebook e su Instagram per le comunicazioni con i simpatizzanti e gli associati». L’associazione ha all’oggetto sociale: il benessere psicofisico ed economico dei viticoltori; la difesa dell’antica cultura enoica abruzzese in crisi di vocazioni imprenditoriali e del patrimonio vitivinicolo regionale; la sostenibilità economica delle aziende viticole in uno scenario di aumento dei costi di gestione; il trasferimento di know-how agli imprenditori e agli addetti per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Inoltre, fanno sapere i fondatori l’associazione Gva si impegnerà nella promozione di sistemi e di politiche di tutela dalle calamità naturali e nella mitigazione dei rischi aziendali, anche alla luce dei gravissimi danni economici alle colture viticole, causate quest’anno dal fungo della peronospora (plasmopara viticola). A conferma di ciò in Abruzzo, secondo quanto confermato dalla Regione, ci sono 210 milioni di euro di danni alla sola produzione viticola, cui vanno aggiunti i danni dell'intero indotto. «Il Gva è un'associazione autonoma, libera da appartenenze partitiche nonché da vincoli con associazioni di categoria», si legge ancora nella nota, «con questo comunicato vuole farsi conoscere a tutti i giovani viticoltori abruzzesi, per dare la possibilità a quanti vorranno di iscriversi. Una delegazione Gva ha già partecipato alla conferenza stampa indetta da Daq e dal consorzio tutela vini a Francavilla al Mare, ed è stata presente al consiglio regionale straordinario che si è tenuto all'Aquila a fine ottobre 2023, sul tema degli ipotetici ristori diretti ai viticoltori per gli ingenti danni provocati dalla peronospora. Inoltre il Gva è stato promotore insieme al “Comitato Viticoltori per la Vite” il 20 dicembre 2023 nel Comune di Villamagna di un sit-in e assemblea con presenza di centinaia di viticoltori e decine di trattori. Un intento fondamentale del Gva, sarà l’accreditarsi con la Regione Abruzzo, per avere diritto alla partecipazione nei “Tavoli Verdi” e dove non fosse possibile, richiedere l’istituto della deroga per tale accreditamento».

Il presidente Centanni riferisce: «Pur non denigrando per il loro operato le associazioni di categoria esistenti e le istituzioni competenti, riteniamo che la situazione della vitivinicoltura abruzzese attuale è sofferente e carente di risposte e di prospettive per i giovani imprenditori. Un appello lo rivolgo al governatore Marsilio, all’assessore all’Agricoltura Imprudente e al governo nazionale, in Abruzzo bisogna trovare la strada legislativa per erogare i ristori direttamente ai produttori vitivinicoli a stretto giro, ovvero entro il primo semestre 2024. Quanto messo a disposizione finora è insufficiente, poiché dei 32.500 ettari attualmente vitati in Abruzzo, ritengo che almeno 20mila ettari siano stati fortemente devastati da questo fungo». Il Gva intende collaborare con tutti gli enti regionali, le cooperative, le associazioni di categoria, il consorzio di tutela vini, il Daq , l'alleanza delle cooperative e tutti i soggetti interessati, essendo il settore vitivinicolo custode dell’assetto territoriale e del prezioso aspetto paesaggistico di gran parte della Regione Abruzzo.