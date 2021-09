Morto Gianni Corradetti, il cordoglio della Figisc/Confcommercio

Lutto a Pescara per la scomparsa di Gianni Corradetti, titolare insieme al fratello Maurizio, dell'impianto Esso in via Tiburtina.

La Figisc/Confcommercio, l'associazione gestori impianti carburanti, di cui è stato dirigente Corradetti, lo ricorda come "persona di grandissima gentilezza e simpatia".

“Una perdita che addolora non solo la Figisc, ma anche l’intera Confcommercio pescarese, che saluta con tutto l’affetto possibile un uomo sempre pronto al sorriso e sempre particolarmente attivo e attento ai problemi della categoria", dice il presidente Figisc/Confcommercio Pescara Luciano Di Simone.