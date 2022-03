Ambasciatori dell’anno europeo dei giovani 2022, c’è anche il pescarese Gianluca Ranalli

Si è svolta giovedì 24 marzo la cerimonia di lancio dell’Anno Europeo dei Giovani nella sala auditorium dell’Ara Pacis a Roma, alla presenza dell’onorevole Mariya Gabriel, Commissaria Europea con delega alla Gioventù, di Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili, del consigliere Marco De Giorgi, Capo Dipartimento per le politiche giovanili, e del sindaco di Tirana, Capitale Europea dei Giovani 2022, Erion Veliaj. Durante il suo Discorso sullo stato dell’Unione 2021, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Se vogliamo plasmare la nostra Unione a loro immagine, i giovani devono poter plasmare il futuro dell’Europa. La nostra Unione deve avere un’anima e una visione in cui i giovani possano credere. Per questo motivo proporremo che il 2022 sia l’anno europeo dei giovani: un anno dedicato a valorizzare i giovani”.

Proprio a partire da queste parole il Dipartimento per le politiche giovanili, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, ha voluto costituire l’Ambassador Network dell’Anno Europeo dei Giovani 2022. La “rete” è composta da 40 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da tutte le regioni italiane, selezionati tramite bando dall’Agenzia sulla base del loro impegno territoriale in iniziative e progetti di partecipazione attiva e cittadinanza europea, di digital, green, inclusione. Tra i 40 giovani Ambasciatori anche il 21enne pescarese Gianluca Ranalli, unico abruzzese, studente di Economia e gestione aziendale all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, impegnato con la Comunità di Sant’Egidio e i Giovani delle Acli.