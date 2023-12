A Silvi la firma per la fusione di Confindustria Chieti-Pescara e Confindustria Teramo

Confindustria Chieti Pescara e Confindustria Teramo si fondono per dare vita alla nuova Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

La firma per formalizzare la fusione è prevista lunedì 18 dicembre alle ore 12:45 nell'hotel Hermitage in via Dante Alighieri a Silvi.

Parteciperanno Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Teramo, alla presenza di Carlo Bonomi, presidente Confindustria.