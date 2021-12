6 milioni investiti nel 2021 per opere pubbliche a Città Sant’Angelo

Ben 6 milioni di euro sono stati investiti nel 2021 per opere pubbliche a Città Sant’Angelo. Nello specifico, 1.662.000 euro sono stati destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico: di questi, 450.000 euro per il 3° lotto della circonvallazione già realizzato e 700.000 euro per la scarpata giardino comunale in fase di realizzazione. Poi ci sono i 90.000 euro messi a disposizione per 75 pali fotovoltaici, nonché 1.080.000 euro per la manutenzione delle strade.

Inoltre sono stati stanziati 1.366.000 euro per le scuole, così ripartiti: 374.000 euro per l’ampliamento della Fabbiani e 792.000 euro per l’adeguamento della Ritucci. E ancora, 600.000 euro per la regimentazione delle acque dei fossati, 130.000 euro per i parchi pubblici e 65.000 euro per il sagrato della chiesa. Infine 170.000 euro per rifare l’ingresso del cimitero monumentale, 68.820 euro per installare 15 telecamere sul territorio, 53.384 euro per riqualificare i campetti e 296.758.50 euro per la manutenzione ordinaria.

Soddisfatto il sindaco, Matteo Perazzetti: “Uno dei borghi più belli d’Italia, una commistione tra scorci di antica memoria e di innovazioni all’avanguardia: abbiamo colto le opportunità che ci hanno permesso e ci permetteranno di ammodernare la nostra cittadina grazie a investimenti per oltre dieci milioni di euro, la metà dei quali provenienti da fondi esterni, senza gravare sulle casse comunali”.