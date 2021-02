Padovano: "La gente non si rende conto che siamo in piena emergenza sanitaria"

Il presidente di Confcommercio Pescara commenta gli assembramenti di ieri pomeriggio in centro, con tante persone che si sono riversate tra piazza Muzii e corso Umberto I. Critiche anche dal referente regionale per le emergenze Alberto Albani

Il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, commenta gli assembramenti di ieri pomeriggio in centro, con tante persone che si sono riversate tra piazza Muzii e corso Umberto I, causando altresì alcuni problemi di ordine pubblico. Queste le parole di Padovano, riportate dall'Ansa Abruzzo:

"La gente non si rende conto che siamo in piena emergenza sanitaria. Io devo difendere la categoria, ma devo anche dire a tutti di fare attenzione. Mi appello ai colleghi: stiamo combattendo un virus, sì alle riaperture, ma disciplinate, tutti facciano rispettare i protocolli, per il bene di tutta la comunità. Comprendo la tragedia economica, ma bisogna anche capire che dobbiamo darci una mano a vicenda".

Critiche anche dal referente regionale per le emergenze Alberto Albani, a capo della task force per il coronavirus, che parla di "brutte immagini. Fa impressione vederle". Ieri erano davvero tante le persone a passeggio lungo le vie dello shopping. Presi d'assalto i locali del distretto food and beverage più grande d'Abruzzo, cioè piazza Muzii. E in quella zona c'è stata anche una rissa, prontamente sedata dalle forze dell'ordine.