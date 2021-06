L'annuncio della Flc Cgil: "In Abruzzo nella scuola a disposizione 2.263 posti per assunzioni"

A farlo sapere la Flc Cgil che ha anche diffuso i dati riguardanti i posti come docenti e per personale Ata

In Abruzzo, a seguito delle operazioni di mobilità, ci sono disponibili 2.263 posti per assunzioni fra personale docente e Ata. Lo ha fatto sapere la Flc Cgil Chieti, aggiungendo che 1.586 sono per docenti e 677 Ata.

Per quanto riguarda gli Ata in Abruzzo i 677 posti disponibili sono così distribuiti tra i diversi profili: 41 per dirigente scolastico e amministrativo, 227 assistenti amministrativi, 93 assistenti tecnici, 290 collaboratori scolastici, 3 addetti alle aziende agrarie, 2 infermieri, 12 cuochi, 9 guardarobieri.

A livello territoriale, sono 185 i posti Ata nel Pescarese, 249 nel Chietino, 135 nell'Aquilano e 108 nel Teramano. Il sindacato ha aggiunto:

"Occorrerà incrementare questi numeri per affrontare le situazioni di criticità più volte evidenziate, quali le classi affollate, il rispetto del distanziamento, l'emergenza dell'edilizia scolastica, il tempo scuola non sempre garantito, il dimensionamento da rivedere, la tutela delle aree interne.

Da tempo chiediamo la trasformazione dell'organico Covid in organico di fatto, in modo da essere disponibile per le supplenze annuali. In questo modo potranno iniziare a prendere forma gli impegni assunti nel piano scuola sottoscritto il 20 maggio tra sindacati e ministro dell'istruzione che finora è rimasto solo sulla carta."

I ragazzi e le ragazze, conclude la Flc Cgil, hanno diritto a una scuola pubblica con risorse e personale adeguato.