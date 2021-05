Fira Spa, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fira Spa, che sarà composto da tre membri: il presidente Giacomo D’Ignazio e i consiglieri Consuelo Di Martino e Antonio Paraninfi. Il collegio dei revisori sarà invece formato dal presidente Giuseppe Mauro e dai sindaci Giammarco Berardi e Antonio Sabatini. Il presidente D’Ignazio ha voluto rivolgere un saluto ai neo consiglieri e ai sindaci del collegio dei revisori:

“Guidare una società come Fira rappresenta sicuramente un grande onore e un privilegio, ma anche una grande responsabilità, soprattutto in questo momento - ha dichiarato - Ci attendono mesi di impegno per sostenere l'economia del territorio nella fase post pandemica, durante la quale sarà fondamentale individuare e creare gli strumenti finanziari adeguati che consentano una rapida ripresa economica delle nostre imprese”.

Come spiega una nota, il cda "avrà il compito di portare a termine entro i prossimi mesi l’ambizioso progetto di fusione con Abruzzo Sviluppo, per veder così nascere una società unica che rappresenti un punto di riferimento per l’economia regionale e operi con competenza e professionalità in favore delle imprese abruzzesi".