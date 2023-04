Compatta la filiera della ristorazione sull'importanza di esaltare il valore della convivialità: firmata la Carta dei valori

Economia, comunità, cura, cultura, memoria e ambiente. Questi i punti cardine della “Carta dei valori della ristorazione” sottoscritta in occasione della giornata mondiale dedicata al settore al termine della tavola rotonda voluta dalla Fipe-Confcommmercio proprio per rimarcare la valenza simbolica della convivialità a tavola.

Un incontro moderato dal giornalista specializzato Gianluca Marchesani e a cui hanno partecipato il presidente della Confcommercio Pescara oltre che della sezione Fipe locale Riccardo Padovano, Gabriele Armenti del'associazione Ristoranti Fipe-Confcommercio Pescara, il presidente dell'Associazione cuochi di Pescara Carlo Auriti e il docente di sociologia dell'università d'Annunzio Chieti-Pescara Simone D'Alessandro. A sottoscrivere la Carta dei valori anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis che è anche presidente della Provincia e il sindaco di Spoltore Chiara Trulli.

“L’obiettivo della giornata della ristorazione che ha ricevuto il patrocinio del ministero del turismo e del ministero degli affari esteri oltre che la Medaglia d’oro del presidente della Repubblica per l’alto valore dell’iniziativa, è quello di divenire un appuntamento a cadenza annuale che coinvolga in veste di protagonisti ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e taverne, intese come agenzie culturali capaci di ri-educare l'uomo a vivere assieme”, spiega Padovano. “Come Fipe-Confcommercio abbiamo voluto dare un segnale forte, in tempi difficili, per dimostrare come il mondo della ristorazione possa farsi testimone e portavoce del valore dell'ospitalità e del senso di comunità. Basti pensare che ha livello nazionale hanno aderito oltre 5.000 attività di ristorazione e che il volume di affari di tale settore, spesso sottovalutato è di 43 miliardi di valore aggiunto con 1,2 milioni di occupati. Inoltre – conclude - tale giornata intende anche esaltare il senso di comunità e di solidarietà della ristorazione ed al riguardo la Fipe-Confcommercio farà una donazione alla Caritas Italiana a favore delle mense che erogano pasti alle persone in condizioni di fragilità”.

“Come Associazione ristoratori Confcommercio abbiamo fortemente voluto organizzare questa tavola rotonda per esaltare il valore simbolico della convivialità e per rimarcare il ruolo fondamentale che la ristorazione svolge sul nostro territorio – aggiunge Armenti -. Nell’ambito di tale evento è stata siglata la Carta dei valori della ristorazione quale patto di intenti fra gli operatori della filiera alimentare e le istituzioni locali che ringraziamo per avere partecipato e sottoscritto con convinzione un documento simbolico, ma molto importante, che intende appunto sancire la condivisione dei valori fondamentali che hanno fatto della nostra enogastronomia un presidio della cultura italiana. Valori fondamentali come la cultura dell'ospitalità, come la salvaguardia della tradizione nell’innovazione, dove il recupero delle culture agrarie e dei riti popolari si uniscono al fermento delle influenze moderne, come la ricerca della qualità e l’etica del lavoro, dove ogni imprenditore – conclude - è consapevole di essere una vera e propria 'agenzia' che sostiene l'economia del territorio e ne promuove i saperi.