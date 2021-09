Fino al 10 settembre aperte le iscrizioni al corso di Confindustria per chi vuole aprire un impresa

Al via le iscrizioni, aperte fino al 10 settembre prossimo, per il corso gratuito di Confindustria Chieti - Pescara rivolto a chi vuole aprire una nuova impresa. Si chiama Start Impresa e partirà il 17 settembre prossimo prevede 6 moduli operativi che saranno erogati nei fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) sia in presenza che on line, in modalità sincrona e asincrona, e 5 Webinar (on line) per un totale di circa 40 ore.

Gli argomenti riguarderanno il settore economico, finanziario e fiscale, la gestione amministrativa e le forme societarie. Si lavorerà alla stesura del business plan oltre ad approfondire argomenti importati per chi vuole “fare impresa”, quali il marketing strategico, la comunicazione aziendale, il public speaking, il web marketing, i social media e il loro utilizzo per l’interazione con i futuri clienti.

Per iscriversi occorre essere maggiorenni e voler avviare un'attività di qualsiasi settore. Il corso arriva alla sua undicesima edizione come spiega Paolo De Grandis, presidente della sezione servizi innovativi dell’associazione degli industriali di Chieti Pescara:

“Gli iscritti potranno avvalersi della consulenza di un team multidisciplinare di esperti e avranno a disposizione una vera e propria guida finalizzata al raggiungimento del risultato”. Il corso offre infatti gratuitamente ad aspiranti imprenditrici e imprenditori, strumenti e conoscenze utili per capire come costituire un’azienda o una start up di successo impostando e validando un’idea d'impresa. Tutto questo, grazie ad imprenditori e manager che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze."

Al termine del corso saranno selezionati cinque finalisti che incontreranno i referenti di Venture Capital per presentare la loro idea imprendiboriale, mentre al primo classificato sarà assegnato un premio di 1000 euro.

https://startimpresa.confindustriachpe.it/