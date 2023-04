L'economista Ronci critico sul finanziamento da 5 milioni per micro, piccole e medie imprese: "Tipico modesto contributo a pioggia"

Un sostegno non per tutti, ma per pochi anzi pochissimi. Per l'economista Aldo Ronci i 5milioni messi a disposizione dalla Fira, la finanziaria regionale, per dare liquidità alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi saranno utili complessivamente a due imprese su cento del settore turistico-alberghiero e a due su mille per tutti gli altri settori.

Una vera e propria bacchettta quella che arriva da Ronci in merito al prestito diretto a tasso zero che prevede contributi che variano da 10mila a 15mila euro.

Con il “Piccolo prestito”, aveva detto nei giorni scorsi l'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele D'Amario, “andiamo ad attutire gli effetti dell’attuale congiuntura economica che attanaglia il nostro comparto produttivo a causa della crisi pandemica e del successivo conflitto bellico in

Ucraina”. Così in realtà non sarebbe per l'economista o almeno sarebbe così per una fetta piccolissima di imprese. “La misura – dice infatti Ronci – è destinata per 2milioni e mezzo a dare un iauto immediato e diretto alle imprese del settore turistico-alberghiero e per 2milioni e mezzo alle altre imprese senza fare distinzioni tra settori di attività. Si dà pero il caso che, essendo le imprese attive del settore turistico-alberghiero 10mila 109 e le imprese attive degli altri settori 116 mila 539, ne potranno beneficiare – ribadisce – due imprese su cento del settore turistico-alberghiero e due aziende su mille degli altri settori”. Insomma, conclude “sembrerebbe proprio un tipico modesto finanziamento a pioggia”.