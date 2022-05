Caso direttrice Conad, Filcams: "Garantita la salvaguardia occupazionale dei lavoratori"

Con una nota congiunta, Filcams Cgil Pescara e Filcams Cgil Abruzzo Molise esprimono "grande soddisfazione" per la sottoscrizione, in data odierna, del verbale di accordo con Conad Adriatico e la Società Omega Srl, che acquisirà il fitto di ramo di azienda del punto vendita di Pescara "in cui si è consumato l’ignobile episodio ormai noto agli organi di stampa". Ci si riferisce, ovviamente, al caso della direttrice che qualche sera fa è finito addirittura su "Le Iene". L’accordo firmato tra le parti, come spiega il sindacato, "garantirà, ai sensi e per gli effetti dell’ex articolo 2112 del codice civile, la continuità occupazionale di tutti i 64 dipendenti attualmente in forze sul punto di vendita. A seguito dell’estromissione da parte di Conad della vecchia gestione, le lavoratrici e i lavoratori transiteranno nella nuova Società Omega Srl senza che nulla gravi sulla loro condizione lavorativa".

Il cambio di titolarità, specifica ancora la Filcams Cgil, "non influirà in alcun modo sulle condizioni contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ai quali verrà assicurato lo stesso trattamento normativo, contrattuale, economico e giuridico attualmente in vigore al momento del passaggio, senza soluzione di continuità, ai sensi delle vigenti norme relative al trasferimento di azienda (ex articolo 2112 del codice civile) e del contratto collettivo nazionale terziario commercio Confesercenti. Ci sentiamo orgogliosi come Filcams Cgil di aver ottenuto, assieme alle lavoratrici e lavoratori che hanno riposto fiducia in noi denunciando l’accaduto, un grandissimo risultato di civiltà e di giustizia, garantendo le condizioni occupazionali di tutti i dipendenti".

Contestualmente la sigla sindacale ringrazia la direzione di Conad Adriatico "per essersi attivata in tempi strettissimi e per aver concertato con le organizzazioni sindacali gli accordi per la salvaguardia dei propri dipendenti del Conad Superstore di Pescara, in via del Circuito. Continuiamo a chiedere a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del settore commercio di avere ancora di più il coraggio di denunciare le ingiustizie e di battersi per i propri diritti e per la propria dignità. La Filcams Cgil sarà sempre al loro fianco" e, a tale proposito, mercoledì 11 maggio, alle ore 21.30, svolgerà all'interno del negozio un'assemblea con tutti i dipendenti per informarli degli effetti del verbale di accordo firmato.