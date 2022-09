Tutto pronto per il XIV Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia

Sono Abruzzo e Molise ad ospitare la quattordicesima edizione del festival nazionale dei Borghi più Belli d'Italia. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, Abbateggio e Caramanico Terme accoglieranno l'appuntamento annuale che offre ai visitatori l’opportunità e il piacere della scoperta della rete di eccellenza dei piccoli centri d’Italia. Un progetto nato per volontà dell'associazione I Borghi più belli d’Italia (fondata nel marzo 2001 e che conta 334 borghi certificati) per valorizzare i borghi, destinazioni ricche di fascino, storia, cultura e paesaggi.

Il programma è stato presentato oggi, nel Museo Casa natale di Gabriele d'Annunzio da Umberto Forte, direttore nazionale Borghi più Belli d'Italia, Antonio Di Marco, presidente dell'associazione i Borghi più belli d'Italia Abruzzo e Molise che quest'anno coordina il festival nazionale, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, da Gabriele Di Pierdomenico e Luigi De Acetis, sindaci di Abbateggio e Caramanico Terme, e Giovanni Di Rito, rappresentante di Abruzzo e Molise nel direttivo nazionale del club “I borghi più belli d'Italia”.

Durante il festival tutti i Comuni aderenti alla rete de “I borghi più belli d’Italia” si racconteranno al grande pubblico, presentando e promuovendo il proprio territorio, la loro bellezza e le eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche.

“Sarà un grande onore per l’Abruzzo e per i borghi di Abbateggio e Caramanico Terme accogliere visitatori da tutt’Italia, che verranno alla scoperta dei nostri territori e dei piccoli comuni che hanno avuto l’intelligenza e il coraggio di salvaguardare la propria bellezza e le proprie caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali attraverso un serio, rigido e certificato progetto di recupero, valorizzazione e promozione”, commenta Antonio Di Marco. “Sarà un’importante occasione per promuovere la nostra regione e diffondere i valori su cui si fonda la nostra cultura dell’accoglienza. Questo riconoscimento premia i borghi più belli dell’Abruzzo e conferma che la strada intrapresa, quella di puntare sulla qualità, porta risultati importanti”.

La tre giorni comincerà nel pomeriggio di venerdì 9 ad Abbateggio. Ogni giornata sarà ricca di appuntamenti convegnistici, ma anche eventi che animeranno i territori.

La cerimonia di apertura è fissata alle 17,30 di venerdì e vedrà l'intervento di numerose autorità istituzionali. Nel corso della prima giornata si svilupperanno riflessioni sulla bellezza e sul turismo di ritorno.

Le altre due giornate saranno ospitate a Caramanico Terme e cominceranno dalle 9. Anche in questo caso i convegni si intrecceranno con spettacoli. Nelle due giornate si parlerà del mercato italiano dei borghi; di enogastronomia come elemento di valorizzazione del territorio; di incoming turistico attraverso i matrimoni; e poi ancora di rigenerazione urbana e sociale dei borghi; di comunità energetiche rinnovabili; della transumanza, tradizione da valorizzare; verrà presentato il progetto del museo digitale dei Borghi. Madrina del XIV festival è la giornalista Benedetta Rinaldi. nutrito gruppo di “Digital Ambassador” provenienti da tutta Italia.

Inoltre un interessante workshop vedrà protagonisti gli ambassador digitali dei Borghi più Belli d'Italia, che hanno dato il loro contributo al festival con le loro suggestive immagini dei borghi grazie alle quali sarà allestita una suggestiva ed originale mostra fotografica dal titolo: “RICONOSCI IL BORGO?”, che sarà tutta da “giocare”!

L’edizione 2022 è stata anticipata da iniziative di avvicinamento e di accompagnamento che si sono svolte per tutto l'anno, da dicembre 2021, con il primo evento a Santo Stefano di Sessanio, allo scorso 28 agosto con il 14esimo evento ad Anversa degli Abruzzi. “Una formula inedita che abbiamo voluto”, aggiunge Di Marco, “per far sì che tutta l’attenzione non si concentrasse solo su due borghi per tre giorni, ma animasse l’intero territorio di Abruzzo e Molise, rendendo ogni borgo certificato protagonista per un giorno con le proprie peculiarità”.

Tra Abruzzo e Molise sono 29 i comuni, per una popolazione di circa 80 mila abitanti che fanno parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, fondata nel 2019, unica associazione che unisce 2 Regioni, e conta un totale di 6 Province: L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Campobasso e Isernia) che fanno parte del Club nazionale “I borghi più belli d’Italia”: Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel Del Monte, Castelli, Città Sant’Angelo, Civitella Del Tronto, Crecchio, Guardiagrele, Navelli, Opi, Pacentro, Penne, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pietracamela, Pretoro, Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Tagliacozzo, Villalago, Fornelli, Frosolone, Oratino, Sepino.