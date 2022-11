Grande partecipazione alla festa per i 50 anni della Cna provinciale, consegnati attestati a diversi artigiani [FOTO]

È stata grande la partecipazione alla festa per i 50 anni della Cna provinciale di Pescara.

Infatti tanti si sono dati appuntamento al padiglione Becci del porto turistico per festeggiare i primi cinquant'anni di vita della confederazione nazionale artigiani pescarese, nata il 15 novembre del 1972.

Un incontro voluto per ricordare quanto costruito in questi anni, ma anche quanti hanno permesso in questo cinquantennio di raggiungere importanti e significativi risultati in termini di rappresentanza del mondo dell'artigianato, del commercio, della piccola e micro imprese.

Attorno al presidente e al direttore, rispettivamente Cristian Odoardi e Carmine Salce, nella serata condotta da Silvia Di Silvio, si sono stretti in tanti e diverse personalità istituzionali, tra cui il sindaco Carlo Masci, il parlamentare Guerino Testa, il consigliere regionale Antonio Blasioli, la sindaca di Spoltore, Chiara Trulli; con loro, il presidente e il direttore della Cna regionale, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, il presidente e il direttore della Cna di Teramo, Bernardo Sofia e Gloriano Lanciotti, il presidente della Cna di Chieti, Giuseppe Troilo, il direttore della Cna di Avezzano, Fabrizio Belisari, la coordinatrice della Cna dell'Aquila, Clara D'Onofrio. Diversi gli attestati rilasciati a fine serata ai testimoni di questo lungo percorso, diversi dei quali scomparsi: un modo per rinsaldare un legame mai venuto meno negli anni.