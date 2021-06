Ferrovie, approvato il raddoppio della Termoli-Ripalta (Lesina): opera fondamentale per la linea Pescara-Bari

È stato approvato in Molise il progetto definitivo per il raddoppio della linea ferroviaria Termoli-Lesina.

Come riferisce l'Adnkronos, «Rfi (rete ferroviaria italiana) segnala una tappa fondamentale, quasi storica, del suo impegno e di tutto il gruppo Fs verso il sud arrivata con l'approvazione da parte del commissario straordinario di Governo del progetto definitivo del raddoppio della tratta Termoli-Ripalta (lotto essenziale per completare il raddoppio della tratta Termoli-Lesina della linea adriatica).

«Si tratta», si legge in una nota, «di un'opera strategica per il Paese, affidata anch'essa a un commissario, indispensabile per potenziare i collegamenti ferroviari tra Pescara e Bari. Con questo ultimo step si conclude il lungo percorso autorizzativo e finalmente, si può avviare la procedura di aggiudicazione e, quindi, la fase realizzativa».