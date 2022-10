All'Aurum l’assemblea costituente di Fenimprese Pescara

Assemblea costituente di Fenimprese Pescara nell'Aurum per la presentazione ufficiale dell'associazione nazionale degli imprenditori che è già operativa in città.

L'appuntamento è alle ore 18 di oggi, venerdì 21 ottobre, nella sala d'Annunzio.

Una giornata piena di ospiti e di eventi nell’evento.

Uno sarà la premiazione dei protagonisti della vita economica della città, come l’attività storica “Pasticceria Alba”, di via d’Avalos, che vanta 50 anni di impegno e successo nel commercio pescarese. Sarà premiato anche Francesco Scordella, rappresentante della marineria cittadina, per il suo impegno di portavoce e moderatore del movimento dei pescatori, in un momento storico delicato per la categoria. Ci sarà spazio anche per la cultura, con i riconoscimenti alle scrittrici polacche Agnieszka Waligòra (abruzzese d’adozione, nella nostra regione, a Teramo, da 20 anni) e Urszula Mlodnicka, ideatrici di una collana di volumi per l’infanzia che in patria ha riscosso un enorme successo, vendendo decine di migliaia di copie. A moderare la serata sarà Licio Di Biase, responsabile dell’Aurum e del patrimonio culturale della città di Pescara.

Spazio anche al dibattito sul tema dell’economia abruzzese nel contesto nazionale e internazionale con Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo Spa, l’analista finanziario (fondatore e direttore della rivista scientifica “Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani”) Maurizio Mazziero, della Mazziero Research, il consigliere di ambasciata dell’ambasciata della Repubblica di Polonia, Justyna Stanczewska, e Antonio Di Marco, presidente Abruzzo-Molise dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

L’associazione degli imprenditori, che ha già 60 sedi in Italia, aprirà i battenti anche a Pescara con una squadra di professionisti guidata dal presidente, Mario Fagioli, dal suo vicepresidente, Franco Audisio, e dal direttore, Nunzio Gagliardi. Con loro il presidente nazionale di Fenimprese, Luca Vincenzo Mancuso, e il coordinatore nazionale, Simone Razionale.