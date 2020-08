La proposta di Federmanager Abruzzo: "Un percorso unico per tutte le categorie economiche per l'accesso al Recovery Fund"

Avviare un tavolo di confronto fra tutte le realtà economiche abruzzesi per intercettare i fondi del Recovery Fund, fondamentali e cruciali per la ripresa economica dopo il lockdown. La richiesta arriva da Federmanager Abruzzo e Molise con il presidente Corneli che sottolinea come l'autunno in arrivo sarà particolarmente difficile, e dunque non possono perdere occasioni per ottenere liquidità per le imprese ed aziende del territorio.

Avviare, dunque, strategie comuni stringendo le fila e dando ognuno il proprio contributo spiega Corneli, mettendo a sistema le competenze anche grazie ai passi in avanti fatti proprio durante il lockdown sul fronte delle tecnologie informatiche e digitali nel mondo del lavoro:

Servono acceleratori d’impresa perché tutte le energie che abbiamo siano indirizzate nei giusti settori e abbiano i canali migliori per esprimersi. Abbiamo già un progetto già operativo sul fronte delle politiche attive del lavoro che sta facendo incontrare e sposare un certo numero di manager e di imprese abruzzesi, animato da una sinergia importante con Confindustria, con l’obiettivo di prendere spunto dai risultati di questa esperienza, per estenderla a livello regionale, dando un orizzonte e una dotazione economica più ampi, perché diventi strategico, soprattutto nella fase che la nostra economia deve affrontare

Il presidente sottolinea come in autunno ci potranno essere imprese che resistono ma molte che potrebbero non riaprire, concertando anche interventi sociali per aiutare soprattutto i comparti in difficoltà, come nel caso dell'edilizia con il super bonus del 110%.

