Federconsumatori sui lavori nella linea ferrovaria adriatica: "Una beffa, prezzi più alti e tempi di percorrenza più lunghi"

Nonostante i lavori da 3 miliardi di euro per ammodernare e velocizzare la linea ferroviaria adriatica, i tempi di percorrenza della tratta Pescara - Bologna sono aumentati rispetto al 2014, così come i costi per i passeggeri. A dirlo Federconsumatori Abruzzo che ha paragonato i dati riguardanti il 2014 con quelli attuali, per un confronto dopo gli interbenti

"Nel 2014 i collegamenti Pescara-Bologna erano realizzati con le Frecce Bianche: questi treni impiegavano dalle 2h e 57' (due ore e cinquantasette minuti) alle 2h2 59' (due ore e cinquantanove minuti). Adesso i collegamenti Pescara-Bologna sono realizzati con le Frecce Argento e Frecce Rosse; treni che secondo i responsabili delle FS sono più veloci di quelli un tempo utilizzati per le frecce Bianche. Nonostante il materiale utilizzato per collegare Pescara a Bologna sia più veloce, le Frecce Argento e le Frecce Rosse ( che hanno sostituito le Frecce Bianche) impiegano dalle 3h e 3', alle 3h e 7'. In compenso da Pescara Bologna i biglietti sulle Frecce Argento e Frecce Rosse costano decisamente più di quanto i cittadini pagavano con le Frecce Bianche. Naturalmente nel frattempo nessuno si è ricordato che, secondo i programmi (legati ai lavori per velocizzare la linea adriatica), i tempi del collegamento Pescara-Bologna dovevano ridursi di circa 25 minuti."

Tempi di percorrenza dunque aumentati, nonostnate i lavori e i treni di maggiore potenza e velocità, con l'aumento dei biglietti che però non interessa, secondo Federconsumatori, i politici:

"Se i cittadini non fossero sudditi, chiederebbero conto agli eletti delle promesse fatte in campagna elettorale; a cominciare dagli eletti con il loro voto. Ma si devono impegnare, non basta stare alla finestra a criticare."